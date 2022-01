Start-up. « 531 millions d’euros investis en Occitanie l’an dernier », selon le cabinet Ernst & Young

Franck Sebag, que révèle votre baromètre capital-risque ?

FS : Notre étude vise à prendre le pouls des investissements à différents stades de la vie des jeunes pousses (start-up, scale-up et licorne) [1]. Elle révèle qu’en France nous avons atteint un record, avec 11,6 milliards d’euros qui ont été investis. C’est une progression de 115 % par rapport à l’an passé. En 2014, les investissements étaient de 890 millions d’euros. Au niveau français, désormais, ce sont les scale-up qui dominent. Les investissements sont de plus en plus significatifs avec des tours de table financiers supérieurs à 100 millions d’euros (vingt-deux opérations de la sorte en 2021, dont dix-huit managées par des fonds étrangers).

En tête des secteurs les plus dynamiques, on trouve les services internet et les plateformes. L’année a aussi été marquée par une accélération des fintech [2] mais aussi des cryptomonnaies. Ce dernier segment a représenté, cette année, 2,6 milliards en termes de levée de fonds. C’est le secteur qui a le plus progressé en 2021.

Quelle est la situation en Occitanie ?

FS : Il faut savoir que 80 % des levées se passent à Paris, mais il y a quand même, en Occitanie, une très forte progression des investissements puisqu’on passe de 186 millions d’euros d’investissements en 2020 à 531 millions d’euros en 2021. Parmi les douze nouvelles licornes françaises, il y a le Montpelliérain Swile, qui dématérialise les tickets restaurants et a levé 175 millions d’euros. Dans le Top 5 occitan [3], on retrouve l’entreprise de jeux vidéo Plug In Digital (70 millions d’euros), EasyMile (55 millions d’euros) ou encore Agronutris (50 millions d’euros)

Quel a été l’impact de la crise du Covid sur les investissements ?

FS : Avec la crise, il y a eu 80 % de création de masse monétaire supplémentaire dans les pays de l’OCDE [4] L’impact de cette situation, c’est soit une inflation [5], ce qui n’est pas vraiment arrivé, puisque l’inflation est actuellement à 3,5 %, ce qui n’est pas une grosse inflation, soit une hausse de la valeur des actifs. C’est ce qui s’est passé dans tous les secteurs (immobilier, cryptomonnaie, actions des entreprises, etc.) et a abouti aussi à une hausse des investissements dans les start-up. Il faut bien que l’argent se déverse quelque part. Depuis 2017, les investissements étaient en progression de 40 % chaque année. Il y a eu seulement une stagnation des investissements (+7 %) entre 2019 et 2020, au cœur de la crise, avant un vrai boost en 2021.

Jean-Baptiste Bouhier, quelles sont les actions du bureau de Toulouse d’EY ?

JBB : Le principal canal par lequel nouas allons à la rencontre des dirigeants de start-up, c’est le Prix de l’entrepreneur, événement mondial décliné pays par pays et puis région par région. Cela nous permet de les rencontrer tôt dans leur projet puis de les accompagner dans leur développement (levées de fonds, structuration, organisation, questions patrimoniales ou de RSE). Nous sommes une centaine de collaborateurs et nous avons plus de cinq cents clients. Nous sommes dans une dynamique de croissance. Nous allons déménager bientôt vers un nouveau bâtiment plus vaste et plus écoresponsable. L’Occitanie a souffert de la crise dans le monde aéronautique, mais on voit déjà que des entreprises comme Aura Aero veulent se lancer dans des levées de fonds. Il y aura donc du travail pour nous.

