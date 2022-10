Stéphane Douce, nouveau directeur marketing et relations publiques de Delair

Stéphane Douce, ancien directeur général de la Semidias et directeur des pépinières d’entreprises de Toulouse Métropole, a rejoint Delair, entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de drones professionnels. Il est leur nouveau directeur marketing et relations publiques, dans un secteur de l’innovation et de l’entrepreneuriat qu’il connaît donc bien.

Delair, présent dans plus de soixante-dix pays, développe notamment des drones à hydrogène et souhaite « dépasser le cap des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires d​’i​ci trois ou quatre an​s, contre 10 millions d’euros en 2021 ».