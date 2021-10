Stéphanie Gicquel, exploratrice de l’extrême

« On peut réaliser ses rêves mais cela prend plus de temps en fonction de son point de départ », estime Stéphanie Gicquel. Et si son rapport au temps était le véritable fil conducteur de la vie de cette sportive de l’extrême, exploratrice, auteure et entrepreneure ? On ne compte plus les exploits de cette ancienne avocate en fusions-acquisitions de 38 ans au mental d’acier. Elle a couru un marathon autour du pôle Nord par -30°C, traversé l’Antarctique via le pôle Sud sur 2000 km en soixante-quatorze jours par -50°C. Elle a aussi réalisé une course de 240 km en vingt-quatre heures et sept marathons en sept jours sur sept continents.

Membre de l’équipe de France d’ultra-trail, l’athlète d’élite vient d’écrire un livre, En mouvement, où elle témoigne de l’engagement nécessaire pour se projeter vers un objectif, qu’il soit sportif ou entrepreneurial. Il y est question de motivation, de discipline, d’adaptation, de résilience, de persévérance et d’accomplissement à la hauteur des obstacles surmontés.

Prendre son destin en main

Née à Carcassonne, élevée à Colomiers, elle rêve dès son plus jeune âge de découvrir le monde en aventurière. « Mais mon environnement familial ne s’y prêtait pas. Je n’ai vu que l’éducation comme moyen de m’émanciper », témoigne celle qui décide d’intégrer le lycée Pierre de Fermat à Toulouse en première. Après ses études à HEC, on la retrouve avocate d’affaires dans un grand cabinet sur les Champs-Élysées à Paris. « J’étais déjà sur mon chemin d’aventures en réalisant en parallèle des expéditions », dit-elle. En 2013, elle s’y consacre à temps plein.

« Quand je cours en conditions non extrêmes, comme je le fais régulièrement le long du canal du Midi pour relier Toulouse à Sète, je suis déconnectée du temps, loin de l’agitation du monde et je laisse les pensées venir à moi », explique Stéphanie Gicquel. Laisser le temps au temps, l’une de ses grandes leçons pour faire face aux épreuves, tout comme la visualisation positive. « Je me vois gagner avant même de le vivre. » Elle a tenu face à des vagues de glace, connu une rage de dents en pleine expédition, été blessée… Rien ne l’arrête. Même pas sa dernière fracture d’une rotule dans un accident à Paris et ce, en pleine préparation du championnat du monde d’ultrafond qui s’est tenu le 2 octobre 2021 à Bucarest.

Préparation mentale

« L’adaptation est la clé. J’y consacre un chapitre entier de mon livre. Il faut accepter l’épreuve car c’est le seul moyen de se projeter à nouveau vers son objectif. L’obstacle n’est qu’un contre-temps », souligne la sportive. Un conseil de patience qu’elle décline au monde de l’entrepreneuriat. « J’aime les entrepreneurs car je comprends leurs difficultés et leur état d’esprit. » Convaincre un collectif, s’entourer de gens qui vibrent pour le même objectif que vous, trouver des financements, alterner les moments de doute et de confiance, s’investir avec passion constituent autant de parallèles entre l’entrepreneur et le sportif de haut niveau.

Marraine du réseau Femmes des Territoires, la championne déplore que « les start-up dirigées par des femmes ne représentent encore que 3% des investissements ». Et pourtant, « les femmes dans les épreuves d’ultrafond finissent toujours aux premières places car elles sont les mieux préparées », affirme-t-elle. Stéphanie Gicquel est l’une d’elles. Elle nous livre les voies pour aller au bout de ses rêves.

Isabelle Meijers

Sur les photos : Les expéditions incroyable de Stéphanie Gicquel requièrent un entraînement intensif. Crédit : Gicquel et Crenel.