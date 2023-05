Swing to the moon, un film “made in Toulouse” primé au Siggraph

Réalisé à Toulouse par des étudiants de l’Esma, le film Swing to the moon remporte le prix du Best Student Projet au Computer Animation Festival Electronic Theater du Siggraph, qui rassemble chaque année plus de 20.000 professionnels de l’image numérique venus des quatre coins du monde.

Les étudiants de l’Esma Toulouse, Marie Bordessoule, Chloé Lauzu, Adriana Bouissié, Vincent Levrero, Nadine De Boer, Solenne Moreau et Elisa Drique, ont réalisé ce film en 2022. Swing to the moon suit les aventures d’une petite araignée, Témi, qui tente par tous les moyens d’atteindre la lune.