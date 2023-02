Talents des Cités 2022. Lilee réunit les logements adaptés aux personnes à mobilité réduite

« Il n’y a pas besoin de faire de grandes études pour être un bon entrepreneur ! », lance dans un rire Karima Kerkoub. Elle ajoute tout de même : « Il faut oser, aimer ce qu’on entreprend et être bien accompagné. » L’entrepreneure de 45 ans s’est vu récompenser du prix Pôle Emploi du concours Talents des Cités, en novembre 2022, pour la création de Lilee à Montpellier. Une plateforme pionnière qui réunit tous les logements d’Occitanie adaptés aux normes des personnes à mobilité réduite, de la location de vacances à l’achat. À la clé de ce prix, une video en ligne sur le média Brut. Encore en phase de test, bientôt complété en février par une application, le site Lilee se concentre dans un premier temps sur les logements du littoral balnéaire languedocien avant de s’étendre progressivement au territoire français.

Bientôt 100 logements sur Lilee

Karima Kerkoub est entourée d’une alternante dans la communication digitale et d’une bénévole handicapée qui valide l’éligibilité aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) des logements proposés. « Nous prospectons actuellement auprès des professionnels, hôtels, gites, chambres d’hôtes, campings et aussi auprès des particuliers. Notre objectif est de réunir une centaine de logements d’ici au printemps 2023 », détaille l’entrepreneure.

Sur le principe d’une commission de 13 à 15 % prélevée sur le montant de la location, Lilee prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 330.000 euros dès 2023 avant de doubler son activité l’année suivante. « Nous allons également proposer sur la plateforme une offre de prestations de service, telle la fourniture de matériel médical comme un élévateur ou un lit médical, moyennant un forfait », complète Karima Kerkoub.

Accompagnement par Les Déterminés

Maman solo de cinq enfants, diplômée d’un CAP de ventes, la créatrice au dynamisme contagieux ne se rêvait pas un destin d’entrepreneure. « Je pensais que ce n’était pas pour moi. J’étais agent d’entretien dans des foyers pour l’enfance. À la suite d’un accident du travail, j’ai obtenu un statut de travailleur handicapé », confie-t-elle. En parallèle de son activité de vente à distance de produits ménagers biologiques, elle devient présidente de l’association Partageons Ensemble 34, qui crée des liens entre les habitants de quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). « C’est là que l’association Les Déterminés nous a contactés pour trouver de nouveaux candidats des QPV à accompagner dans la création d’entreprise », explique-t-elle. Confrontée au problème d’accueil de membres de sa famille handicapés à Montpellier, elle candidate elle-même avec succès avec son projet Lilee.

Formée et soutenue

« J’ai alors suivi une formation de six mois à l’entrepreneuriat assurée par Les Déterminés. J’ai adoré cette mise en réseaux des créateurs, cette solidarité. J’ai tant appris. Je n’en pouvais plus de pitcher sous tous les formats », dit-elle en riant. Lauréate de la bourse French Tech en 2022, d’un prix de France Active Airdie-Occitanie et détentrice d’un prêt d’honneur d’Initiative Montpellier Pic Saint-Loup, Karima Kerkoub souhaite embaucher trois à quatre salariés pour doper la commercialisation de Lilee. « Je privilégie des profils de travailleurs en situation de handicap ou issus des QPV. Lilee est une entreprise de l’économie sociale et solidaire avant tout », affiche l’entrepreneure.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Karima Kerkoub, fondatrice de Lilee et Talents des Cités 2022, loue le dynamisme de la France dans l’accompagnement des créateurs d’entreprise. Crédit photo : DR.