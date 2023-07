Tarn-et-Garonne. Les Vergers Cancel cultivent le succès avec leur nouvelle station fruitière

Aux manettes des Vergers Cancel, la quatrième génération de dirigeants s’active. Alexandre Cancel, son président depuis 2021, fait fructifier le spécialiste du conditionnement et de la commercialisation de fruits frais. Au point que l’entreprise familiale, basée à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne, est aujourd’hui le numéro 1 français de la prune et du kiwi, auxquels se rajoutent dans une moindre mesure les raisins, dont le chasselas de Moissac, et les cerises. Elle s’approvisionne pour 10 % de ses besoins auprès de sa propre exploitation agricole et, pour le reste, en provenance de 400 arboriculteurs locaux.

Pour poursuivre son expansion, le fournisseur-conditionneur de fruits en gros vient d’investir 7,5 millions d’euros consacrés à l’agrandissement et à la modernisation de sa station fruitière, qui passe de 8500 m2 à 13.000 m2. « Nous nous sommes par exemple dotés de trois lignes de barquetteuses et d’une cercleuse au service expédition. Nous avons aussi mis en place des panneaux photovoltaïques, qui couvrent 30 % de notre facture d’énergie. C’est un premier pas vers l’autonomie énergétique d’ici à cinq ans », détaille Maxime Gil, directeur général des Vergers Cancel. Le bâtiment a également été équipé d’arroseurs intégrés anti-incendie, alors que l’entreprise avait dû faire face en 2016 à la destruction par le feu de 70 % de son outil de travail.

Une capacité de production en hausse

Cette extension de son site de production doit permettre aux Vergers Cancel d’augmenter leurs volumes de vente de fruits, de 23.000 tonnes en 2022 à 28.000 tonnes en 2023, voire à 30.000 tonnes d’ici à deux années. « Nos exercices courent de mai à mai de l’année suivante. Les perspectives de récolte cet été, et jusqu’à mai 2024, sont supérieures à celles de 2022 car il n’y a pas eu cette année de gel sur bourgeons précoces. Et de nouveaux vergers ont aussi été plantés », analyse Maxime Gil. Vergers Cancel emploie 100 collaborateurs, chiffre qui monte à 250 employés en intégrant les travailleurs saisonniers.

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros jusqu’à mai 2023, dont plus de 50 % représentés par la seule vente des kiwis. « Malgré l’augmentation prévue du volume de production, difficile de nous projeter sur un chiffre d’affaires en 2024 car tout dépend du cours des fruits », indique Maxime Gil. Pour maintenir sa position de leader sur le kiwi, l’entreprise va proposer de nouvelles variétés gustatives de kiwis jaunes ou rouges, élargissant ainsi la base de consommateurs.

Accent sur l’export

La clientèle des Vergers Cancel est constituée à 70 % des centrales d’achat de la grande distribution française, à 20 % des marchés de gros comme Rungis, Lyon, Marseille, Toulouse ou Lille, et à 10 % de grossistes étrangers du nord de l’Europe. « Nous allons continuer de développer l’export, en Scandinavie notamment », prévoit Maxime Gil. En 2021, les Vergers Cancel ont fait l’acquisition de Rouquette, une société de conditionnement de kiwis basée à Aiguillon. Cette politique de croissance externe pourrait se poursuivre par opportunités mais sous des conditions différentes. « Nous avons jusque-là financé nos développements par prêts bancaires classiques. Si nous réalisons d’autres acquisitions, nous devrons alors faire appel à des fonds extérieurs. Mais, pour l’instant, le capital reste familial », souligne Maxime Gil.

Isabelle Meijers

Sur la photo : De gauche à droite, Alexandre Cancel, président de Vergers Cancel, son père Jean-Pierre Cancel, chargé des relations avec les producteurs, et Maxime Gil, directeur général. Crédit : Inigo Brothers.