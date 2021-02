Telespazio : « Le spatial est concurrentiel, il faut avoir un coup d’avance »

Jean-Marc Gardin, pouvez-vous présenter Telespazio ?

L’entreprise, qui fête ses 60 ans, est née d’un joint-venture entre le Français Thales et l’Italien Leonardo. Avec 4000 salariés dans le monde, dont 500 en France (200 à Toulouse et 140 à Kourou en Guyane), nous travaillons dans trois domaines : les opérations spatiales (aide au lancement des satellites et au développement des éléments au sol) ; les services de télécommunication ; l’exploitation des données transmises par des satellites d’observation et les services aux utilisateurs.

Quels sont vos champs d’application ?

Les besoins sont infinis. Le spatial n’a pas de frontière. Mais c’est un secteur concurrentiel. Il faut avoir un coup d’avance. C’est à la fois difficile et stimulant. Nos domaines d’application sont variés. Dans le cadre de l’observation de la Terre, nous pouvons contribuer dans le suivi des eaux, le changement climatique, les catastrophes naturelles ou encore l’agriculture.

Des exemples concrets ?

Dans la vallée de la Vésubie, dans le département des Alpes-Maritimes, touchée par la tempête Alex, nous collaborons avec certaines autorités locales sur des techniques de détection des variations millimétriques du sol afin d’anticiper les zones à risque.

Pour l’agriculture, nous avons développé Géoadventice, un service clé en main pour observer, via des satellites et des drones, des plantes toxiques, telles que la Datura, avant la récolte. Le pilote a été validé en lien avec l’entreprise gersoise Nataïs il y a deux ans.

Avez-vous souffert de la crise économique causée par la pandémie ?

L’année 2020, avec 90 millions d’euros de chiffre d’affaires en France, était stable. La crise a ralenti un certain nombre de clients. Mais elle n’a pas modifié notre vision à moyen terme. Elle a même tendance à l’accélérer. Nous allons essayer de reprendre une vraie croissance en 2021. Car nous avons un potentiel de croissance de l’ordre de 7 à 8% par an. En cinq ans, nous pouvons envisager raisonnablement de doubler l’activité. Ce qui signifie qu’au niveau du groupe, nous estimons pouvoir atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, il est de 500 millions d’euros.

Quelle est votre stratégie de développement ?

Nous misons sur la croissance organique et une croissance externe. Le groupe Telespazio est présent dans huit pays. En mars, nous créons une nouvelle entité belge, en introduisant Vitrociset.

Propos recueillis par Audrey Sommazi

Sur la photo : Jean-Marc Gardin, président de Telespazio France. Crédits : Mélody Chunlaud.