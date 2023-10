ToulÉco lance la soirée des Pionniers de l’Économie !

À l’occasion du lancement de son hors-série Guide du financement d’entreprise en Occitanie édition 2024, ToulÉco organise une soirée spéciale, le mardi 5 décembre 2023, à l’Envol des Pionniers à Toulouse, consacrée à l’accompagnement de porteurs de projets. Objectif : permettre à des entrepreneur(e)s de rencontrer de futurs partenaires, associés ou conseillers. Les projets seront au préalable présélectionnés en fonction de leur ambition, de leur originalité ou de leur impact.

Les dirigeantes et dirigeants sélectionnés pourront ainsi pitcher leur concept devant un parterre composé de business angels, de financiers et de conseils. Les projets qui auront séduit le jury pourront poursuivre leurs négociations de façon privilégiée avec les experts qui les auront sélectionnés.

Ils seront également mis en avant par les médias ToulÉco par le biais d’articles et de vidéos.

Pour candidater, merci de télécharger le dossier de candidature ci-joint et de retourner votre présentation par mail à Lespionniers@touleco.fr