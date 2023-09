ToulÉco lance sa plateforme automatisée d’Annonces judiciaires et légales

« Nous nous devions de proposer à nos partenaires la possibilité de passer une annonce le dimanche à 3h du matin, n’importe où dans les 101 départements français et toujours au bon tarif », résume Germain Chesneau, responsable du service des annonces légales chez ToulÉco. C’est chose faite grâce à la nouvelle plateforme d’annonces judiciaires et légales déployée en septembre 2023.

Interfacée avec les systèmes d’informations de l’ensemble des journaux habilités dans l’Hexagone et en Outre-mer, elle permet aux professionnels du chiffre et du droit de publier leurs annonces et de recevoir leurs attestations en temps réel, partout en France, 24h sur 24h et 7 jours sur 7. Le dispositif a été conçu pour être simple, rapide, « le plus intuitif possible » : une annonce peut être postée en quelques clics et l’utilisateur reçoit immédiatement sa facture et son attestation signée.

Prix encadré, service de proximité

La tarification est strictement encadrée par l’État. Concernant les créations de société, les ouvertures de dissolution anticipée et les clôtures de liquidation, elles sont facturées au forfait, quel que soit le volume de texte. Pour les autres formalités, le prix de l’annonce se calcule en fonction du nombre de signes, c’est-à-dire le nombre de caractères et d’espaces qui la composent. En 2023, le tarif est de 0,183 euro par signe dans le département de la Haute-Garonne.

Si la plateforme vient compléter l’offre de services de ToulÉco et la rendre plus efficiente, elle n’a pas vocation à remplacer l’humain. « Cette solution a été développée pour répondre aux exigences de nos partenaires qui recherchent de la réactivité et de la souplesse, mais nous privilégions toujours un service de proximité », explique Martin Venzal, directeur de publication de ToulÉco.

L’équipe de Germain Chesneau, épaulé d’Hélène Gauci et de Grégory Marin, reste donc toujours à l’écoute de ses clients pour leur offrir un suivi personnalisé. Ainsi, que vous soyez expert-comptable, avocat, notaire, formaliste, administrateur judiciaire ou entrepreneur, il est toujours possible de commander son annonce légale par mail ou de solliciter directement l’équipe du service.

Une offre média qui se modernise

La mise en place de cette plateforme s’intègre dans une refonte plus large de l’offre média de ToulÉco, avec la création en cours d’une interface lecteur et utilisateur plus intuitive, ainsi que l’évolution à venir de l’offre magazine papier.

Quotidien sur le web, avec l’édition d’une newsletter, La Matinale, adressée à plus de 30.000 inscrits tous les jours, ToulÉco revendique une audience cumulée de 200.000 visiteurs uniques par mois, principalement des professionnels, des collectivités et des entreprises. Le média édite également un magazine trimestriel vendu en kiosque en Occitanie dans trois éditions papier (Toulouse, Montpellier et Tarn), ainsi que plusieurs hors-séries consacrés à l’emploi, du, l’entrepreneuriat, la formation ou encore l’immobilier.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : L’équipe Annonces Légales de ToulÉco : Germain Chesneau et Hélène Gauci. Crédits Marie-Dominique Lacour-ToulÉco.