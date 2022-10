ToulÉco lance son Booster de Talents !

Dans le cadre du lancement de son Guide de la création d’entreprise spécial Jeunes entrepreneurs, ToulÉco s’associe à plusieurs partenaires pour lancer une nouvelle initiative : le ToulÉco Booster de Talents.

Objectif : accompagner, sur une durée d’un an ou plus, des jeunes créateurs d’entreprises pour les aider à développer leur société, par le biais de plusieurs dotations : du mentoring, de l’accompagnement, de la formation et, bien sûr, une campagne de promotion et de communication sur ToulÉco !

Pour postuler, il vous suffit de télécharger et de remplir le document de candidature ci-joint, puis de le retourner par mail à booster@touleco.fr.

Les lauréats, sélectionnés par un jury d’experts, seront retenus en fonction de leur impact potentiel sur le territoire (environnemental, sociétal et/ou économique). Ils seront ensuite invités à pitcher leur projet à l’occasion d’une soirée spéciale, le mardi 6 décembre prochain, à la Cité de l’espace à Toulouse, où les jeunes entrepreneurs seront à l’honneur.