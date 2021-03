Toulouse. Comment le cloud profite à Stack Labs

Le cloud se porte à merveille. Et l’adaptation, forcée par la crise sanitaire, au télétravail généralisé accélère encore la migration des organisations vers ces technologies. À Toulouse, la société de services du numérique Stack Labs, spécialiste du cloud, bénéficie de ce marché porteur. Créée en 2018 par un ancien de Capgemini, Frédéric Volpi, elle affiche déjà un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros en 2020 pour quarante salariés. En plein confinement, elle a ouvert une filiale à Montréal, qui sera sa tête de pont pour le marché nord-américain. Et, d’ici à trois années, la société se projette sur un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros.

Premier partenaire de Google Cloud

Une croissance qui passera, dès 2021, par le recrutement d’une vingtaine de personnes dans toute la France en mode travail à distance. « La géographie, en matière de collaborateurs, n’est plus un sujet », est convaincu Frédéric Volpi, PDG de Stack Labs. Partenaire de Google Cloud Platform et Amazon Web Services (AWS), la société s’appuie sur ces plateformes pour proposer ses solutions. « Aujourd’hui, aucun acteur ne fournit la même qualité de services que les Gafa, qui ont entrepris des investissements massifs depuis plusieurs dizaines d’années. Il vaut mieux confier ses données à un hébergeur tiers, dont c’est la vocation, avec le bon niveau de sécurité et une capacité de passage à l’échelle. Un peu à la manière d’une banque où vous déposez votre argent, car elle est équipée de coffre-fort sécurisés », affirme le dirigeant.

Le cloud créateur de valeur

Car le stockage et la valorisation des données sont devenus stratégiques pour les entreprises. Pour cela, le cloud présente de nombreux avantages. Il permet en premier lieu de s’affranchir de lourds investissements en matériel et en infrastructure, qui deviendraient obsolètes rapidement. Une externalisation source d’économie mais aussi créatrice de valeur. « Grâce au traitement des données, le cloud génère la mise en place de nouveaux services à destination des clients des entreprises. Il apporte ainsi de la valeur ajoutée au métier », ajoute Frédéric Volpi.

Mais toutes les entreprises n’ont pas encore le niveau de maturité pour prendre ce virage technologique. « Il faut une méthodologie et des compétences adaptées. C’est pourquoi nous proposons d’abord un audit avant de conseiller des solutions puis des formations pour intégrer un apprentissage continu », explique Frédéric Volpi. Plusieurs grands comptes, tels Airbus pour la création d’un service d’images satellites sur Google Cloud, ou Adeo, maison-mère de Leroy-Merlin, et Irrijardin, pour l’introduction de l’internet des objets à ses produits de piscine, font partie du portefeuille clients de Stack Labs.

Une nouvelle filiale

Alors que le secteur du cloud est en pleine concentration, avec les exemples récents de rachats de spécialistes comme Gekko ou Cirruseo par le cabinet Accenture, Stack Labs se voit continuer son développement en complète autonomie. « L’avantage de notre service est qu’il ne nécessite pas d’investissements massifs. Et nos clients apprécient notre petite taille, très experte, pointue et agile », souligne Frédéric Volpi. Toujours dans le filon de la transformation digitale des entreprises, Stack Labs vient de créer depuis un an une petite filiale, Palooma, dédiée aux espaces numériques de travail. La dernière-née propose la mise en place de Google Workspace, une suite d’outils numériques de télétravail ou collaboratifs (messageries, agendas, tableurs), associée à des services complémentaires de support et de formation.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Frédéric Volpi, créateur et président de Stack Labs, promeut les technologies cloud pour accélérer les capacités d’innovation des entreprises. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.