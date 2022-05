Toulouse. Humidistop prospère sur le made in Occitanie

Conception en partenariat avec des bureaux d’études toulousains, fabrication dans l’usine castraise du groupe Syselec… Humidistop, basée à Blagnac, privilégie le made in Occitanie pour ses produits de lutte contre l’humidité dans les logements anciens. Seule la distribution, passée à 100 % sur le net après l’épisode Covid, s’étend sur un marché national, voire international, puisqu’en 2021, près de 20 % du chiffre d’affaires d’Humidistop d’un million d’euros ont été réalisés à l’étranger. Créée en 2012 par William Coignard, l’entreprise propose deux produits phares, l’IPE Stop-One et l’IPG Geostop, qui créent des coupures dans les remontées capillaires d’humidité dans les murs. « Le premier se présente comme un boîtier à brancher sur le secteur et à fixer sur un mur avec enduit. C’est un inverseur de polarité électromagnétique qui inverse la polarité des molécules d’eau en envoyant des ondes très basses fréquences. Les molécules d’eau sont ainsi repoussées vers le sol. Le produit est certifié non nocif pour la santé par le laboratoire Emitech Toulouse », explique William Coignard. Le château Bertier à Pinsaguel, les écoles du 13e arrondissement de Paris ou plusieurs églises font partie du portefeuille clients.

Le second produit, développé avec l’association Midival, est entièrement autonome. Adapté aux murs en briques ou en granit, il utilise comme énergie celle des champs électromagnétiques, en renvoyant un contre-champ déphasé qui stoppe les remontées d’eau par capillarité. « Attention, ce type de procédé ne traite pas les infiltrations ou les problèmes d’inondation. C’est pour cela que nous proposons un diagnostic humidité gratuit et à distance par téléphone sur notre site avant tout achat », souligne William Coignard.

Développer la clientèle professionnelle

Humidistop réalisait encore en 2021 près de 80 % de son activité auprès de particuliers et 20 % auprès de professionnels. L’entreprise prévoit un rééquilibrage de son portefeuille dès 2022 grâce au lancement d’un second site de distribution, Help Humidité, spécifiquement dédié aux artisans, architectes ou grandes enseignes. Elle anticipe ainsi une croissance de 50 % en 2022 pour atteindre 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires. La diversification est également au programme de William Coignard, avec le lancement récent d’un produit anti-tartre électronique à enrouler autour des tuyauteries. « Conçue avec le bureau d’études indépendant Beep Mecatronic de Castelmauroux, notre solution envoie des pulsations électroniques à l’intérieur du tuyau, qui désintègrent les cristaux de calcaire. Elle a été certifiée par le laboratoire Nexio, à Labège », complète William Coignard.

Un nouveau terrain de jeu avec Softondes

Titulaire d’un CAP de plomberie et d’un BTS, le dirigeant de 42 ans est un ancien développeur du réseau Biocoop dans le Sud-Ouest, consultant medias ou encore commercial du groupement Les Mousquetaires. L’entrepreneur en série développe son entreprise selon un modèle économique externalisé à 100 %. Humidistop ne compte que deux salariés, le fondateur et sa compagne, les activités de conception ou de fabrication étant confiées à des partenaires. Selon ce même principe, William Coignard lance Softondes, un nouveau site de vente d’un appareil pour temporiser les ondes électromagnétiques dans les logements. « Notre participation pour ce produit au prochain salon du Made in France est actée. Cet équipement s’annonce révolutionnaire et suscite déjà beaucoup d’intérêt », assure William Coignard.

Isabelle Meijers

Sur la photo : William Coignard, président fondateur d’Humidistop, présente son produit phare l’IPE Stop-One, dans les locaux de Syselec, son fabricant. Crédit Photo : Humidistop.