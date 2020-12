Toulouse. Kaïno plaide pour la sécurité informatique par le jeu

Être formé à la sécurité informatique en entreprise tout en s’amusant. C’est le concept lancé par la société toulousaine Kaïno Security Bootcamp, qui propose des escape games pour sensibiliser à la sécurité informatique en entreprise. Toulouse Tech Transfer (TTT) et Kaïno Security Bootcamp viennent de signer des contrats de partenariat pour la licence d’exploitation de la technologie et l’actionnariat afin de poursuivre le développement de cette jeune pousse.

C’est lors d’un projet universitaire en 2017, sous la supervision de deux enseignants chercheurs au Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (Laas-CNRS), que six étudiants et étudiantes de l’Insa Toulouse ont eu l’ambition de casser les codes de la traditionnelle formation à la sécurité informatique. Diplômés fin 2019, la jeune pousse a été créée en janvier 2020. « Lors de ce projet scolaire, nous avons constaté qu’il fallait repenser cette sensibilisation à la sécurité informatique en entreprise, constituée de séminaire ou de réunions, car elle ne changeait pas le comportement des utilisateurs », explique Erwan Béguin, président de Kaïno Security Bootcamp. « Il n’y avait pas d’engagement, de remise en question et nous constations un manque de bons réflexes des salariés. Nous avons préconisé de changer cette approche avec l’utilisation d’escape games car le jeu est le principal vecteur d’apprentissage aujourd’hui. »

Plateforme de formation virtuelle

Pour être ludique et efficace, l’entreprise toulousaine déploie ainsi des escape games dans les locaux des entreprises clientes, afin de créer une situation réaliste, quelquefois dans un environnement stressant. L’objectif est de former les professionnels aux bons réflexes en matière de mots de passe, de comportements sur internet, de mailfishing ou encore de risques au téléphone. Couvrant la majorité des risques de sécurité des systèmes d’information, ces scénarios sont destinés à être déployés chez le client et personnalisés en fonction du contexte de l’entreprise.

« Avec deux scénarios différents pour les mêmes compétences en cybersécurité, nous couvrons plus de 90% des attaques les plus courantes du web », souligne Erwan Béguin. « Nous avons eu nos premiers clients fin 2019, parmi lesquels des grands groupes industriels de l’aéronautique, des banques et des sociétés de la finance. La crise sanitaire a coupé notre élan en repoussant des projets mais, dès début 2021, notre objectif est d’accélérer le développement de la création d’une plateforme en RSSI, afin que les clients puissent faire directement leur session de jeu sur leur ordinateur. L’idée est de faire deux scénarios en formation virtuelle d’ici fin 2021. »

La start-up envisage éventuellement une levée de fonds en 2021.

Julie Rimbert

Sur la photo : Erwan Béguin, président de Kaïno Security Bootcamp. Crédit : Kaïno Security Bootcamp.