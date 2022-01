Le jeudi 3 février 2022, la Cité de l’espace de Toulouse rouvre ses portes après un mois de fermeture. L’année 2022 sera celle des 25 ans du centre de culture scientifique, qui va proposer à son public tout un programme d’événements. Alors que le film Don’t Look Up a beaucoup fait parler, on peut notamment évoquer le film Chasseurs d’Astéroïdes 3D dans sa salle Imax, qui raconte les découvertes de vrais scientifiques travaillant à protéger notre planète d’éventuels impacts d’astéroïdes.

De son côté, le Carré de l’Actu mettra à l’honneur les astronautes européens de l’Agence spatiale européenne, l’ESA, qui séjournent actuellement ou partiront pour la Station spatiale internationale (ISS) cette année.

La Cité de l’espace a mis en place un dispositif d’accueil adapté au contexte sanitaire. Les visiteurs doivent porter un masque et présenter un pass vaccinal valide.

Ouverture de 10 à 17 heures, les 3 et 4 février, et de 10 à 18 heures le reste du mois.