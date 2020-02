Toulouse. Le collectif des sportives promeut le sport au féminin

C’est sous l’impulsion d’un homme, Allan Fenoglio, qu’est né à Toulouse le premier collectif dédié aux sportives de haut niveau. Son projet : accompagner le quotidien de sportives, promouvoir le sport féminin et contribuer à structurer son économie. Le jeune homme, formé en management du sport et en préparation mentale, s’est très tôt rendu compte des difficultés des femmes à conduire en même temps leurs ambitions sportives, professionnelles et leurs maternités.

S’insurgeant contre l’invisibilité du sport féminin, qui représente à peine 20% de la médiatisation du secteur, il note que « les décideurs dans le sport sont pour la plupart des hommes, le sport féminin manque clairement de moyens, et pour de nombreuses disciplines, la version féminine a cent ans de retard ».

Un club d’affaires au féminin

Depuis son lancement en juin dernier, le collectif n’a pas chômé. Il accompagne une quinzaine de sportives représentant autant de disciplines, s’est rapproché d’associations comme Femix’sports, de Centres de ressources, d’expertise et de performance sportives (Creps) et des universités toulousaines. Il a su capter l’attention d’entreprises et de collectivités qui le soutiennent financièrement, notamment dans la délivrance de six bourses de 2000 euros à six étudiantes sportives.

Le collectif vient également de lancer son club affaires autour des valeurs du sport, de la femme et de l’économie. Le principe : une fois par mois, inviter deux sportives de haut niveau, dans des lieux toulousains atypiques, pour partager leurs expériences, discuter business et développer des réseaux. La championne d’Europe de saut en longueur Hilary Kpatcha et la grimpeuse professionnelle Mathilde Becerra ont inauguré la série fin janvier.

Dernière opération du collectif en date : un partenariat avec le Café Oz de Toulouse pour assister à des retransmissions sportives sur écran géant de rugby, foot ou handball et soutenir collectivement les athlètes féminines.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Allan Fenoglio, fondateur du collectif des sportives - Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.