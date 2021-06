Toulouse Métropole Habitat. Pour entretenir des espaces verts, le bailleur revient aux moutons

Toulouse Métropole Habitat implante son premier site d’éco-pâturage dans le quartier des 3 Cocus, à Toulouse. Ainsi, depuis début juin, des moutons ont pris possession d’un terrain d’environ 3.000 m2 situé rue Raphaël, en lieu et place de l’ancienne cité des Violettes. « Un moyen écologique et économique d’entretenir des espaces verts tout en apportant un peu de campagne à la ville », selon le bailleur social.

Toulouse Métropole Habitat est l’office public de l’habitat de la métropole toulousaine. Il gère 18.600 logements, soit le tiers du parc social de l’agglomération, et emploie 416 personnes réparties sur un siège social, trois agences territoriales et 37 pôles de proximité. En 2020, son activité de vente a permis 127 ventes en location-accession et 115 ventes de logements anciens.