Toulouse Métropole. Un tourisme en hausse en décembre

L’Agence d’attractivité de Toulouse Métropole dresse un bilan positif de la fréquentation des lieux touristiques au mois de décembre dernier, après deux années marquées par la crise sanitaire.Plus de 200.000 visiteurs se seraient rendus à l’Office de tourisme, dont 58 % provenaient de l’étranger (contre 42 % en 2021). Le secteur hôtelier verrait notamment son taux d’occupation augmenter de 10 % pour atteindre les 56 %.

Les musées affichent aussi de bon scores de fréquentation en décembre : 26.500 visiteurs pour l’exposition Niki de Saint Phalle aux Abattoirs, 25.500 pour Les Momies, corps préservés au Muséum, 20.000 à la Halle de la Machine pour la programmation de Noël et 34.000 à la Cité de l’Espace (soit une hausse de 9 % par rapport à 2021 et même de 22 % par rapport à la même période en 2019). 88.000 visiteurs se seraient rendus dans les sites patrimoniaux toulousains dont 55.700 à la basilique Saint-Sernin et 5.556 à la chapelle des Carmélites. Les lieux de patrimoine auraient enregistré 10.000 entrées de plus par rapport à 2021.