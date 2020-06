Toulouse. Naissance d’un regroupement interprofessionnel des métiers du droit et du chiffre

Légapôle, premier regroupement interprofessionnel des métiers du droit et du chiffre en France, vient d’être créé à Toulouse, et s’étend pour l’instant sur le grand sud-ouest de Toulouse à Biarritz en passant par Tarbes et Pau. Ce regroupement forme un réseau de notaires, experts-comptables, avocats, conseils en gestion de patrimoine, courtiers en crédit et en assurances, experts immobiliers, géomètres et autres conseillers en entreprise, en audit et formation, etc.

« De la même façon que les professionnels de santé se sont regroupés afin d’apporter une offre de soin plus complète, les professionnels du droit et du chiffre peuvent, grâce à Légapôle, délivrer une offre globale de conseils. Le concept Légapôle permet en effet de mettre au service des clients une dynamique de groupe, dans un contexte d’indépendance interprofessionnelle garantie et dans la sécurité du respect des règles déontologiques de chacun », commente Patrice Michel, président de Légapôle.

Légapôle en région toulousaine rassemble déjà six métiers du chiffre et du droit, des professionnels constituant un collectif de quatre-vingtsalariés : Légapôle Notaires, Légapôle Experts- Comptables, Légapôle Gestion Privée, Légapôle Crédits, Légapôle Immobilier, Légapôle Avocats.