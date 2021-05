Toulouse. Ouverture d’un institut de l’agro-management

Déjà présente à Paris et à Rennes, l’Institut des hautes études de droit rural et d’économie agricole (Ihedrea), école qui forme aux métiers de l’agro-management, s’installe à Toulouse pour la rentrée de septembre 2021.

Plusieurs formations y seront dispensées (juridique, gestion, commerce, marketing, foncier, aménagement, économie agricole, agro-alimentaire, etc.). L’objectif est de former des experts opérationnels pour les métiers du futur dans des secteurs aussi variés que ceux de la bioéconomie, de l’agriculture durable, des circuits courts de consommation, ou encore de la robotique et l’innovation numérique.