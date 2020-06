Toulouse. Patrimoine SA contribue à l’hébergement de femmes victimes de violences

En partenariat avec l’État, la Ville de Toulouse et la Fondation Abbé Pierre, l’entreprise sociale pour l’habitat Patrimoine SA Languedocienne a décidé de soutenir l’association Le Touril qui assure l’hébergement et l’accompagnement des femmes vulnérables (victimes de violences, dépourvues de logement, malades et/ou à la rue) dans son centre Sambre de Toulouse.

Pouvant accueillir simultanément vingt-huit personnes en temps normal, la capacité du centre a été réduite de moitié depuis le confinement afin de protéger les femmes malades accueillies. De ce fait, le nombre de femmes à la rue a augmenté incitant Patrimoine à proposer en urgence des logements à Toulouse et sur la métropole. « En contribuant au développement du nombre de places d’hébergement pour des femmes vulnérables, Patrimoine ne perd pas de vue sa mission principale : assurer un toit pour tous », explique la société dans un communiqué.

Créée en 1932, Patrimoine gère un parc de plus de 17.000 lots implantés dans la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne, l’Aude et l’Hérault, logeant ainsi plus de 30.000 personnes. Patrimoine fait aujourd’hui partie du groupe régional Midi Habitat qui œuvre dans des domaines variés tels que la promotion immobilière, la commercialisation de logements, le métier d’aménageur et de lotisseur, l’accession à la propriété et les services à l’immobilier.