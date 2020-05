A Toulouse, réouverture progressive des sites culturels et scientifiques

Toulouse Métropole annonce la réouverture progressive d’établissements culturels et scientifiques avec un calendrier progressif. Ainsi, la première réouverture a concerné dès le lundi 11 mai le Conservatoire de Toulouse pour les inscriptions, tests et l’accueil des élèves de dernière année qui ont leurs examens prévus à la mi-juin.

La semaine prochaine, à compter du 18 mai, les Archives Municipales rouvriront leurs portes, y compris la salle de lecture en jauge adaptée. La Grainerie envisage à cette date également la reprise des entraînements de cirque, avant les résidences de création fin mai. Jeudi 21 mai, L’Envol des Pionniers et Aeroscopia accueilleront à leur tour le public.

La semaine suivante, lundi 25 mai, le Théâtre et l’Orchestre National du Capitole ouvriront leur billetterie. Puis, le mardi 26 mai, les bibliothèques restaureront d’abord un service d’emprunt à emporter et de portage de documents pour les résidents des Ehpad.

A compter du lundi 2 juin, certains musées et sites historiques et de culture scientifique rouvriront leurs portes au public avec des groupes limités à dix personnes. Il s’agit des établissements suivants : le musée Saint-Raymond ; le musée Georges-Labit ; le Muséum de Toulouse ; le Matou (Musée de l’Affiche de Toulouse) ; la Galerie du Château d’eau ; la Chapelle des Carmélites ; la Basilique Saint-Sernin ; le Quai des Savoirs et enfin, Les Abattoirs.

Vendredi 5 juin enfin, la Cité de l’espace prépare sa réouverture aux publics les vendredi, samedi et dimanche et le reste de la semaine sur réservation. Lundi 9 juin, le Couvent des Jacobins ouvrira à son tour. A noter que la Halle de La Machine prévoit, de son côté, une réouverture de ses attractions avant l’été.