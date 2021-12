Toulouse Tech Transfer décerne ses Trophées de la valorisation de la recherche

Toulouse Tech Transfer organisait mardi 30 novembre 2021 sa troisième édition des Trophées de la valorisation de la recherche, en partenariat avec l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, le CNRS et avec le soutien de la Région Occitanie. Pour le président de la SATT Patrick Cazeneuve, « c’est en écoutant les chercheurs, en protégeant leurs découvertes et en travaillant ensemble au travers de partenariats intelligents que nous réussirons une valorisation profitable à toutes les composantes de notre environnement économique et sociétal ».

Le « Trophée Collaboration en Occitanie » a été décerné à Louis Buscail, chef du service de gastroentérologie et du centre d’investigation clinique au CHU de Toulouse, pour la production d’un médicament expérimental de thérapie génique contre le cancer du pancréas, avec les entreprises Occitanes Cayla / Invivogen et AmatsiDBI.

David Sheeren et Yousra Hamrouni ont reçu le « Trophée Partenariat remarquable » pour l’élaboration de la première carte nationale des peupleraies plantées en 2018, par télédétection. L’application permettra de produire automatiquement les cartes des années 2019 et 2020 dans les mois à venir.

Le « Trophée Impact Social/Sociétal » revient à Michel Grossetti, directeur de recherche CNRS et directeur d’études EHESS pour ses travaux (avec le laboratoire LISST) sur la création de deux entreprises : la Scop Scool, entreprise solidaire spécialisée dans le développement de méthodologies innovantes en sciences humaines et sociales, et le bureau d’études Échelles & Territoires, qui accompagne les maîtres d’ouvrage et acteurs publics/privés dans la réalisation de diagnostics, définition de stratégies et projets de territoire.

Le « Trophée Transfert de technologies » a été remis à Bruno Chaudret, directeur de recherche émérite à LPCNO / Insa Toulouse. Il a mené des travaux pour mettre au point un nouveau procédé de méthanisation basé sur l’utilisation de l’induction magnétique.

Gabrielle Potocki-Veronese et Fabien Letisse reçoivent le « Trophée Création d’entreprise ». Les deux biochimistes ont permis à la start-up Sweetech de voir le jour, grâce à leurs travaux sur la production d’oligosaccharides par voie biologique. Ils visent les marchés de la santé, la nutrition ou la cosmétique.

Enfin, le « Grand Prix Marthe Condat », qui récompense un chercheur « particulièrement remarquable », distingue le mathématicien numéricien Frédéric Messine, pour son logiciel Design Atop, destiné à l’optimisation topologique en électromagnétisme. Il permet de concevoir des moteurs électriques ou encore des propulseurs ioniques de satellites.