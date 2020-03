Business Model : le Toulousain ThirtyOne Bikes change de braquet

Le vélo électrique ThirtyOne s’offre un second souffle. La start-up haut-garonnaise de cinq personnes, créée en 2013 par Christophe Baeza, revoit son modèle de commercialisation pour s’affranchir de la marge distributeur de la vente en magasins. Après avoir doublé son chiffre d’affaires en 2019, établi à 300.000 euros, elle espère réitérer ce même taux de croissance en 2020.

« Nous abandonnons la distribution en magasins au profit d’une prospection en direct via les réseaux sociaux, à la fois à destination des particuliers et des entreprises. Le client intéressé prend rendez-vous avec notre commercial qui se déplace pour un essai du vélo. Le taux de conversion en acte d’achat est de 30%, soit au moins six vélos par semaine vendus sans intermédiaire, en ce qui concerne le particulier », explique Christophe Baeza.

Présent dans vingt villes en France d’ici 2021

En test sur la ville de Toulouse seulement, ce principe de marketing direct devrait être étendu à Montpellier et Bordeaux dès mars 2020 avant un déploiement sur les vingt plus grandes villes de France d’ici 2021. « Nous prévoyons à chaque nouvelle ville ciblée l’embauche d’un commercial, suivie six mois plus tard de celle d’un technicien pour une maintenance sur place », détaille Christophe Baeza. Au total, la jeune société devrait ainsi s’étoffer de quarante personnes supplémentaires d’ici 2021.

Ce plan d’expansion s’appuiera sur un financement de 100.000 euros auprès de dispositifs régionaux. Côté entreprises, ThirtyOne Bikes se concentre sur les promoteurs immobiliers ou de bureaux qui veulent proposer à leurs clients un service de location de vélos au pied des bâtiments. « Mais nous ne nous destinons pas à être exploitants de flottes de vélos. Nous restons sur la conception, la fabrication et la vente du vélo », précise le dirigeant.

Bientôt un deuxième site de fabrication



Premier vélo électrique à avoir été proposé en libre-service par Transdev à Vannes en 2014, le ThirtyOne Bike a été conçu pour se recharger à la décélération. Il revendique ainsi une autonomie de 100 kilomètres en parcours urbain et un poids faible de 18 kilos, lié à l’utilisation de batteries moins lourdes. Avec des pièces à 65% européennes contre 35% en provenance d’Asie, le vélo ThirtyOne est aujourd’hui assemblé à Villeneuve de Rivière, au pied des Pyrénées, au rythme d’un vélo toutes les deux heures.

« Notre outil de travail va s’enrichir d’un deuxième site de fabrication dans les prochaines semaines à Portet-sur-Garonne », indique Christophe Baeza. Pour accroître sa visibilité, l’entreprise de cycles est actuellement en finale du concours Let’s Go France organisé par Bpifrance, en lice pour le prix coup de cœur du public. À la clé également, une subvention de 5000 euros.

Isabelle Meijers

Sur les photos :

En haut : Christophe Baeza, président fondateur de ThirtyOne Bikes, est un ancien compétiteur de VTT de descente. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.

En bas : la vente en marketing direct des vélos de ThirytOne Bikes est testée à Toulouse. Crédits : ThirtyOne - DR.