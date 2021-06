Tourisme. Des signaux encourageants selon le CRTL

Le tourisme en Occitanie commence à reprendre des couleurs, selon le Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL). 72% des Français ont ainsi prévu de partir en vacances cette année d’après les indicateurs, un chiffre proche de celui de l’année 2019. Ces projections donnent confiance aux professionnels qui, d’après le CRTL, sont 92% à penser qu’ils vont fonctionner dans de bonnes conditions.

Certains secteurs ont par ailleurs des résultats très prometteurs, comme l’hôtellerie de plein air qui a enregistré, en mai, un chiffre d’affaires supérieur de 6% à l’année 2019, selon le Comité régional du tourisme et des loisirs. Cependant, les touristes étrangers restent très minoritaires par rapport à 2019. 61% des professionnels considèrent même que leur nombre est en baisse par rapport à l’année dernière. Enfin, la région Occitanie, demeure sur le podium des régions les plus visitées, derrière La Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, d’après le baromètre Camping-Car-Park.

C.B