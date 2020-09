Transavia va relier Toulouse à Nantes

Transavia France, la filiale low cost d’Air France, annonce ce mercredi 16 septembre la création d’une ligne reliant les aéroports de Toulouse-Blagnac et de Nantes Atlantique. Il y aura dix vols par semaine et les billets démarreront à 34 euros l’aller simple. Les vols sont ouverts à la réservation sur le site internet de la compagnie, dès le mercredi 16 septembre à 10 heures, pour des départs à partir du 2 novembre 2020.

Transavia France, c’est actuellement quatre bases françaises, quarante avions et plus de 100 liaisons aériennes assurées vers Europe et le bassin méditerranéen, et 7,3 millions de passagers transportés l’an passé.