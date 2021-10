Transition énergétique. L’Isae-Supaero apporte sa contribution au débat.

À quelques semaines de la Cop 26 sur les changements climatiques qui se tiendra en novembre à Glasgow, l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace Isae-Supeaero dévoile un rapport qu’il nomme référentiel « Aviation et Climat ».

Ce document de référence synthétiserait les dernières publications scientifiques internationales qui concernent les enjeux de la décarbonation du transport aérien. Les chercheurs l’ont complété avec l’intégration de résultats de recherches propres à l’Isae-Supaero. L’ensemble du document aurait fait l’objet d’un processus de relecture de la part d’experts scientifiques.

Il révèlerait notamment que la formation de nuages par les traînées de condensation des avions aurait un effet plus important sur le réchauffement que leurs émissions de CO2. Il semblerait cependant possible de réduire drastiquement ces trainées de condensation en modifiant les trajectoires d’une faible part des vols. S’agissant des émissions de CO2, il existerait des solutions techniques pour les réduire très fortement en améliorant encore l’efficacité énergétique des avions et en passant à des carburants bas-carbone.