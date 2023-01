Transition. La Haute-Garonne s’engage avec les acteurs des infrastructures de mobilité

Le nouveau président du Conseil départemental de Haute-Garonne, Sébastien Vincini, a signé un Pacte d’engagement avec des acteurs des infrastructures de mobilité (comme par exemple la Fédération régionale des travaux publics d’Occitanie ou encore l’association Ingénierie de l’Occitanie Midi-Pyrénées, etc.) pour un département décarboné à l’horizon 2030. Ce pacte prévoit notamment de « réaliser 30 % des enrobés à moins de 100°C et de recycler 100 % des produits de déconstruction générés par les infrastructures. Il s’agit ainsi de réduire l’empreinte carbone et les émissions de gaz à effet de serre en changeant les pratiques de tous les acteurs concernés, des matières premières à la déconstruction. »

Le Conseil départemental de la Haute-Garonne gère un patrimoine composé de 6350 kilomètres de routes dont 500 kilomètres en zone de montagne, 1800 ouvrages d’art et plus de 60.000 plantations d’alignement.

