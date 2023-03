Transition. Un concours pour valoriser l’engagement des commissaires aux comptes

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) lance la deuxième édition des « Challenges Durabilité - Responsabilité Sociétale », un concours destiné à valoriser l’engagement des commissaires aux comptes, de leurs clients et des autres parties prenantes du secteur en faveur d’une approche plus durable de leurs activités. L’événement est organisé en partenariat notamment avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) et la banque publique d’investissement Bpifrance.

Le concours est ouvert aux entreprises, aux cabinets d’audit et aux étudiants en Master. Les candidats ont jusqu’au 15 mai pour déposer leurs dossiers dans une ou plusieurs des quatre catégories proposées : démarche RSE, déclaration de performance extra-financière, mémoire RSE et société à mission. Plus d’informations et inscriptions sur le site de la manifestation. La cérémonie de remise des prix se tiendra comme l’an dernier à La Serre (Paris, Porte de Versailles), le 6 juillet prochain, et sera précédée d’une conférence ouverte à tous.