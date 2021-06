Toulouse. Nouvelle direction pour Newrest Wagons Lits

Newrest, groupe mondial de la restauration hors foyer basé à Toulouse, a renouvelé son partenariat avec la SNCF pour une durée supplémentaire de trois à cinq ans, selon les services. Depuis 2013, Newrest Wagon-Lits assure des services de restauration ferroviaire à bord et à terre des TGV Inoui, des Intercités et Alléo. Newrest Wagons Lits propose, au sein des trains de la SNCF, des services allant de la restauration à bord aux services d’hôtellerie en passant par les conseils et assistances techniques.

Newrest Wagon-Lits en a profité pour se réorganiser avec la nomination de Jean-Baptiste Bergamo, ancien directeur administratif et financier puis directeur général adjoint de l’entreprise, au poste de directeur général. De son côté, Marion Coupry est nommée directrice Marketing offre produit.

Créé en 1996 sous le nom de Catair, le Groupe Newrest est aujourd’hui présent dans 57 pays avec plus de 29.500 collaborateurs. Sur l’exercice 2019/20, il a enregistré un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’’euros.

