Transport aérien. Avec Qatar Airways, l’aéroport Toulouse-Blagnac décolle à l’international

Une inauguration en fanfare au sens propre comme au figuré. Ce mardi 18 juillet, l’aéroport Toulouse-Blagnac a déroulé le tapis rouge et servi des petits fours, au rythme d’un orchestre de jazz, à son excellence Akbar Al Baker. Ce même jour, plus tôt dans la journée à Doha, capitale qatari, le directeur général de Qatar Airways est monté à bord d’un A330-200 aux couleurs de sa compagnie pour rejoindre Toulouse et célébrer le premier vol entre les deux villes. La quatrième destination française pour cette compagnie après Nice, Lyon et Paris.

Une cérémonie en grande pompe près des usines Airbus qui enterre, aussi, définitivement la hache de guerre entre l’avionneur européen et la compagnie aérienne, après deux ans de brouille liée aux défauts de peinture de ses A350. « Nous allons là où les affaires nous appellent », explique Akbar Al Baker, le président de la compagnie qui a enregistré 31,7 millions de passagers en 2022, dont 1,4 million de personnes ont été transportées dans le cadre de la Coupe du monde de football. « Nous avons des relations étroites avec la France. Il était impératif de venir à Toulouse. »

8 millions de passagers en 2023 à Toulouse-Blagnac

Pour l’aéroport de Toulouse-Blagnac (ATB), cette nouvelle liaison, opérée trois fois par semaine afin d’attirer à la fois la clientèle d’affaires et les touristes, est un moyen de relier 160 destinations internationales depuis Doha, en Asie, en Océanie et en Afrique.

Ces vols hebdomadaires permettent également à la plateforme de se rapprocher du trafic de 2019, année de forte croissance avec 9,6 millions de passagers. « ATB devrait accueillir 8 millions de passagers cette année », espère Philippe Crebassa, président du directoire. « Cet été, 70 destinations internationales sont reliées. Et l’arrivée de Qatar Airways s’inscrit dans cette dynamique. »

Plus d’un mois auparavant, le 2 juin, ATB accueillait une autre compagnie aérienne majeure, Air Canada, pour assurer cinq vols hebdomadaires entre Toulouse et Montréal, ville connectée à 46 autres destinations en Amérique du Nord et au Mexique. « Néanmoins, tempère Philippe Crebassa, on veut rester un aéroport régional et maîtriser notre croissance. Nous voulons d’abord transformer l’essai avec Air Canada et Qatar Airways avant d’ouvrir la plateforme à d’autres. »

Audrey Sommazi

Sur la photo de Une : Son Excellence Akbar Al Baker, le président-directeur général de Qatar Airways, à Toulouse ce mardi 18 juillet.

Sur les autres photos : un Airbus A330-200 pour assurer Toulouse-Doha avec 24 sièges en classe Affaires et 236 sièges en classe économique.

Akbar Al Baker au côté de Philippe Crebassa, le président du Directoire d’Aéroport Toulouse-Blagnac lors du vol inaugural Toulouse-Doha. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.