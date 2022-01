Transport et logistique. Un atelier en ligne pour se mettre à l’hydrogène vert

La CCI de Toulouse, avec l’aide de la Région Occitanie et de Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), organise, le 31 janvier prochain, un webinaire à destination des professionnels du transport et de la logistique pour que ceux-ci convertissent leur flotte de camions à l’hydrogène vert.

Les dispositifs d’accompagnement de la Région Occitanie, les différents acteurs de la filière ainsi que les offres des constructeurs seront présentées. Plus d’informations et inscriptions sur le site de la CCI.

Webinaire sur l’hydrogène vert dans le transport, le lundi 31 janvier 2022, de 8h45 à 11 heures.