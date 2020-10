Occitanie. La présidente de Région Carole Delga en déplacement dans le Tarn

Christophe Ramond, président du Département du Tarn, reçoit Carole Delga, présidente de la Région Occitanie ce jeudi 8 octobre après-midi. Les deux élus se rendront d’abord sur la RD 612 pour la réception des travaux de la route départementale. Ils feront ensuite, à Carmaux, un point d’étape sur le déploiement du très haut débit dans le département, avant de rencontrer les représentants des Restos du Cœur du Tarn au siège départemental de Blaye-les-Mines.

Désenclavement, déploiement du numérique et soutien aux acteurs de la solidarité, ces priorités départementale et régionale prennent encore plus d’importance dans cette période de crise sanitaire et sociale où l’économie est forcée de se réinventer (télétravail, commerce en ligne, etc.).

Sur le volet solidarité, la Région Occitanie annonce par ailleurs le renouvellement de l’opération « Bien manger pour tous », qui permet aux populations les plus démunis d’avoir accès aux produits frais et de qualité des producteurs d’Occitanie par l’intermédiaire des associations d’aide alimentaire.