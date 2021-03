Transports. Le métro arrivera bien à Labège en 2026

La bataille d’élus avait été rude pour que les deux projets (3e ligne et connexion ligne B) soient menés de front. Finalement, c’est le projet de connexion avec la ligne B (CLB) qui l’emporte. Alors que la 3e ligne ne sera livrée qu’en 2028, la CLB sera quant à elle opérationnelle deux ans plus tôt. C’est le message délivré il y a quelques jours par Jacques Oberti, président du Sicoval, Christophe Lubac, maire de Ramonville et vice-président du Sicoval en charge du Transport et des mobilités, et Georges Méric, président du Conseil départemental 31.

Pour rappel, ce tronçon de 2,7 km de long doit relier Ramonville à Labège et son coût s’élève à 182,5 millions d’euros. Les principaux financeurs sont le Conseil départemental (65 millions d’euros), l’État (35,5 millions d’euros) et la Région Occitanie (25 millions d’euros). L’arrêté de déclaration d’utilité publique a été signé en février 2020 et les travaux préparatoires et de réseaux démarreront dès l’automne prochain pour une mise en service mi-2026. « La quasi totalité du tronçon sera aérien, à l’exception d’un tunnel qui permettra de franchir le Canal du Midi, voilà pourquoi la perspective de la livraison en 2026 est tout à fait crédible », a insisté Jacques Oberti.

Extension du Parc technologique du Canal

Deux nouvelles stations seront construites sur ce tronçon. La station parc technologique du canal sera située à l’interface entre le Parc technologique du canal existant et son extension déjà programmée. « Un pacte urbain donnera lieu à trois projets d’aménagement urbain, qui seront menés sous maitrise publique du Sicoval et cette extension en fait partie », a précisé l’élu.

Ces projets prévoient la construction de 95.000 m2 supplémentaires à destination des entreprises des domaines spatial et satellitaire, du high-tech, des services (restauration, hôtellerie, des activités sportives et de loisirs). Sur place, 25% des nouveaux bâtis seront consacrés à l’économie sociale et solidaire. Le pacte urbain concerne aussi l’aménagement de la Zac Enova Labège Toulouse et de la Zac de la Bourgade à Labège.

La seconde station, située à l’INP Toulouse, sera conçue comme une station d’interconnexion, équipée d’un quai commun avec la future 3e ligne. Elle sera construite en une seule fois avec une ouverture phasée.

Béatrice Girard

Sur la photo : La future station du Parc technologique du canal sera située à l’interface entre le parc existant et sa future extension. Crédit : Tisséo.