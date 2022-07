Transports intelligents : « L’Occitanie, un territoire aujourd’hui attractif »

Pierre Benaïm, comment les transports intelligents ont-ils été identifiés comme une filière d’avenir ? Quels atouts possède la région dans le domaine ?

Vers 2017-2018, nous avons constitué un groupe de travail sur les systèmes embarqués et intelligents, en nous disant que l’Occitanie avait une avance au ni - veau européen sur ces sujets-là, car les secteurs aéronautique et spatial sont très forts. Mais nous pensions qu’il était peut-être bien de le diversifier un peu, notamment parce qu’Airbus avait annoncé qu’il n’allait pas développer de nouveaux programmes. Or, il nous semblait important de maintenir nos compétences en ingénierie sur le territoire. Et nous avions identifié des signaux faibles sur la filière des véhicules autonomes et intelligents, qui requièrent également une expertise en matière de systèmes embarqués.

Quels étaient ces signaux ?

Il y a d’abord eu l’arrivée de Renault, et l’ouverture en septembre 2017 de son centre de recherche, baptisé Renault Software Labs, à Toulouse. La création ensuite de Continental Digital Services France, une filiale du groupe Continental dédiée au véhicule, également dans la Ville rose, avec sa plateforme eHorizon. Il se passait quelque chose d’intéressant sur le territoire. Nous avons donc confié une lettre de mission à Thierry Cammal, le directeur général de Renault Software Labs, pour confirmer qu’il y avait bien une dynamique et sur quels sujets en particulier.

Quelles ont été les conclusions de cette mission et quelles actions ont été menées par la Région et Ad’Occ ?

Accompagné d’un comité stratégique, Thierry Cammal a fourni le rapport Vaco (Véhicule autonome et connecté en Occitanie). 150 acteurs avaient notamment été identifiés dans la région. Une des préconisations était le regroupement des clusters régionaux Automotech, Mipirail, et la grappe automotive. Ce qui a été fait début 2021, avec la création du cluster To tem, avec l’aide de la Région notamment. Le cluster est aujourd’hui bien structuré et est un acteur fort du secteur au niveau national. C’est notamment ce qui nous a permis d’accueillir le congrès ITS à Toulouse cette année. Le territoire est aujourd’hui attractif. On peut également parler du démonstrateur Autocampus sur le site de l’université Paul-Sabatier, destiné à faire des tests et à compiler de la donnée, et du site de Francazal, qui se développe sur la question, avec des acteurs comme EasyMile notamment.

Propos recueillis par Paul Périé

Sur la photo : Pierre Benaïm, directeur opérationnel adjoint Innovation et Expertise filières chez Ad’Occ et secrétaire général de la Stratégie régionale de l’innovation.Crédit : Ad’Occ