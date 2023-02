La Mêlée coorganise, du 13 au 17 mars prochain, la troisième édition de la semaine de la transformation numérique, avec la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) d’Occitanie. L’objectif de cet événement est de sensibiliser les artisans, commerçants et petites structures à la transformation numérique de leur activité et de faciliter la digitalisation de leur procédures.

L’initiative se déroule à la fois en présentiel et en ligne. Le programme complet est en ligne. Les inscriptions sont ouvertes.

Événement en présentiel le lundi 13 mars à Toulouse pour une journée sur la cybersécurité et le jeudi 16 mars à Montpellier sur la communication numérique.