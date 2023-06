Un Toulousain jugé le 3 juillet pour une fraude fiscale géante

Se faisant passer pour un avocat expert en optimisation fiscale, il aurait arnaqué des centaines de personnes. Un homme, majeur sous tutelle, va comparaître le 3 juillet en correctionnelle pour fraude et blanchiment, tromperie et exercice illégal de la profession d’avocat. L’audience durera toute la journée, le temps d’écouter la parole des plaignants et d’ouvrir tous les tiroirs de cette affaire complexe.

Entre 2015 et 2021, le Toulousain de 45 ans crée en Andorre une société d’optimisation fiscale. Via son réseau puis le bouche-à-oreille, il développe rapidement une clientèle régionale et nationale, attirée par les économies d’impôts qu’il lui promet. En échange d’une commission et d’un pourcentage sur le montant de l’impôt, le faux fiscaliste réalise les déclarations de revenus. L’escroc va même jusqu’à les signer du nom de ses clients sans cocher la case « mandataire », pourtant indispensable quand une formalité est réalisée par un tiers. Une méthode simple, efficace. Et surtout très lucrative.

L’activité est florissante. Ravis, ses clients refont appel à ses services année après année et lui envoient même leurs proches. Une fraude de grande ampleur, en toute impunité, jusqu’à ce qu’en 2021 la combine soit mise à jour : la détection de plusieurs anomalies chez des contribuables mène les impôts à faire le lien avec leur conseiller commun. L’enquête menée par le parquet financier conduira à son arrestation… ainsi qu’à des redressements fiscaux en série. Ses clients rattrapés par les impôts comprennent qu’ils se sont fait manipuler et se retournent à leur tour contre l’escroc.

Des victimes trop naïves ?

La plupart a porté plainte. Mais les clients du prétendu fiscaliste pourraient-ils être ses complices, bien au courant de l’illégalité de leur démarche ? C’est en tous cas un point qui devrait être débattu à l’audience. Les avocats de la partie civile, Maîtres Drapé et Morer, affirment que leurs clients sont tous de bonne foi, et doublement victimes : « En plus du préjudice financier, ils vivent très mal de s’être fait avoir. Ils avaient confiance. Souvent, ils ont fait appel à ce monsieur sur recommandation d’un ami ou d’un membre de leur famille », explique Lucas Drapé. Toutes ont subi un redressement, avec des pénalités pouvant aller jusqu’à doubler la somme « économisée » au départ. « Certains ont même dû contracter un prêt pour rembourser », ajoute l’avocat.

À l’audience, le 3 juillet, le prévenu sera assisté par Maître Sérée de Roch, qui n’a pas souhaité s’exprimer. Le Trésor public veillera à récupérer tout son argent. Quant aux victimes, leur enjeu sera d’être reconnues comme telles pour faire valoir leur préjudice moral et financier, qui devra être précisément chiffré en amont. « L’audience sera leur seule possibilité de demander réparation », ajoute Joris Morer, soucieux : au vu de l’épaisseur du dossier, la journée s’annonce dense.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : le palais de justice de Toulouse. Crédits : Creative Commons - DR