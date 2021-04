Le pôle Aerospace Valley organise une version virtuelle de son « Café Techno » le 14 avril à 11 heures sur la question des assistants vocaux dans le monde industriel. Un assistant vocal industriel, c’est quoi ? À quoi ça sert dans l’industrie et la défense ? Antoine Sottiau, de la société Airudit, et André Joly, de Simsoft Industry, deux entreprises spécialisées dans le domaine, répondront à ces questions et à celles des entrepreneurs présents.

Inscription obligatoire - réservé aux membres d’Aerospace Valley pour participer à la discussion.

Un replay ouvert à tous sera disponible sur la chaîne Youtube du pôle Aerospace Valley à l’issue de l’événement.

Café Techno, le mercredi 14 avril 2021, de 11 heures à midi.