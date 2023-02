Jusqu’au 18 février prochain, le camion de « L’Aventure du vivant, le Tour », qui sillonne les routes de France métropolitaine depuis deux ans maintenant, arrive en Occitanie. Le camion fait connaître l’enseignement agricole dans toute sa diversité mais aussi la richesse et la variété des formations et des métiers du vivant (plus de 250 métiers dans les secteurs de l’environnement, de l’agriculture, etc.). Après Rodez, il est à Mende du 16 au 18 février. Le véhicule repassera aussi en avril et en mai 2023 dans d’autres lieux d’Occitanie (du lundi 17 au mercredi 19 avril à Nîmes, du 20 au 22 avril à Toulouse et du 26 au 29 mai à Lézignan-Corbières).

Durant son stationnement, le camion accueillera les scolaires mais aussi le grand public. Il propose de nombreuses animations comme un simulateur de conduite d’engin, des tablettes d’informations sur les formations et les métiers possibles, des rencontres avec des formateurs et bien d’autres encore. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site.

L’Aventure du vivant, le Tour. Du 16 au 18 à Mende, à la Halle Saint-Jean.

Alice Castex