Un espace de coworking s’installe à Revel

Le Fantastique coworking vient d’ouvrir ses portes à Revel. Situé en centre-ville, il propose aux travailleurs autonomes et aux télétravailleurs un espace de travail partagé. Les bureaux nomades et permanents, en open space, sont réservables à la carte (demi-journée, journée, mois...).

Également disponible, un bureau fermé permet des rendez-vous individuels mais aussi des visioconférences et des formations à distance, qui se multiplient en ce moment. Enfin, une salle de réunion équipée (paperboard, vidéoprojecteur, etc.) peut accueillir jusqu’à huit personnes pour des réunions d’équipes ou d’associations.