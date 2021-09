Genvia, société spécialisée dans la production d’hydrogène décarboné, sponsorise Energia Tech, un hackathon dédié au futur de l’énergie, qui aura lieu leds16 et 17 septembre à la Cité de Toulouse.

Pendant 36 heures, plus de 100 personnes issues du domaine énergétique ou numérique plancheront en équipes sur douze projets afin de mieux mesurer, produire, distribuer et valoriser les énergies du futur (et donc notamment l’hydrogène décarboné). Le but est de trouver des pistes afin de répondre à l’objectif d’une Occitanie comme première région positive en Europe.

Les porteurs des solutions lauréates seront ensuite accompagnés par des incubateurs du territoire et par l’agence de développement économique Ad’Occ. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 11 septembre 2021.

