Un nouvel incubateur dédié à la transition écologique à Castres-Mazamet

En cette rentrée 2023, la Technopole de Castres-Mazamet dévoile un nouvel incubateur dédié à la transition écologique nommé « La Luciole ». Ce programme se donne pour mission de faire émerger au moins deux innovations fortes dans les douze mois à venir.

Les différents secteurs ciblés sont l’énergie décarbonée ou renouvelable et son usage maîtrisé ; l’environnement et la préservation de la biodiversité ; le cycle de l’eau ; le traitement et la valorisation des déchets ; l’économie circulaire ; l’éco-conception ; et le numérique responsable et durable.

Une fois les solutions sélectionnées, les projets ou entreprises bénéficieront d’« un accompagnement de 12 mois », qui pourra être renouvelé, d’« une mise en réseau avec l’écosystème et les partenaires experts du programme », d’« un accompagnement financier de 7500 euros par projet » et, enfin, d’« un espace de bureau au sein de l’espace de “coworking” de la Technopole ».

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 novembre. L’évaluation des différents dossiers s’effectuera dans le courant du mois de novembre. Les auditions finales auront lieu fin novembre pour une incubation des projets sélectionnés de janvier 2024 à décembre 2024.