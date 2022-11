Un numéro unique pour joindre la Banque de France

La Banque de France a lancé, au mois d’octobre, un numéro unique pour joindre ses services sur l’ensemble du territoire : le 34 14. Ce numéro est disponible du lundi au vendredi, de 8h à 18 heures au prix d’un appel local.

Difficultés et incidents bancaires, surendettement, questionnement sur les droits bancaires... Vous pouvez contacter ce numéro de renseignement ouvert aux particuliers et aux chefs d’entreprises pour de multiples raisons. 1,2 million d’appels sont attendus par an, selon la Banque de France.