Un plan à 100 millions d’euros pour l’avenir de Lourdes

En visite dans la cité mariale, le 17 février dernier, le Premier ministre Jean Castex a formalisé la signature du Plan avenir Lourdes. À la clé, 100 millions d’euros, dans le cadre d’un partenariat qui engage l’État (38 millions d’euros), la Région (20 millions d’euros), le Département, l’agglomération Tarbes-Lourdes Pyrénées et la Ville de Lourdes pour relancer le tourisme et l’attractivité de la ville.

D’autres acteurs, dont l’Ademe, Pôle emploi, la Banque des Territoires et des fonds européens, devraient aussi y prendre part.

Ce plan prévoit à horizon 2030 de développer une centaine d’actions pour impulser une nouvelle dynamique économique à la ville. Parmi les actions prioritaires : la construction d’un centre des congrès, la reconstruction du pont Peyramale, la création d’un tiers-lieu et d’une pépinière d’entreprises.