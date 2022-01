Un showroom pour les véhicules électriques à Toulouse

SN Diffusion, entreprise spécialisée dans la vente automobile dans le grand sud de la France, a ouvert à Toulouse (route de Labège) un showroom dédié aux véhicules électriques nommé EVE (Espace Véhicule Électrique). Sa taille est de 3000 mètres carrés, dont 1500 mètres carrés consacrés à la vente. Le reste de la salle d’exposition est dévolu à un espace technique pour l’entretien et la réparation de véhicules ainsi qu’à des bureaux.

De nombreuses marques seront disponibles (Peugeot, Nissan, Fiat, Seat, Volvo, la marque espagnole de scooter électrique Silence ou encore Wallbox, fournisseur de recharge pour véhicules électriques). À terme, SN Diffusion souhaite déployer le concept EVE à travers la France. L’entreprise existe depuis trente et un an. Elle possède neuf points de vente en Occitanie, ce qui correspond à plus de 100.000 véhicules vendus et plus de mille véhicules en stock.