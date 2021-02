Toulouse is AI, le collectif rassemblant l’écosystème toulousain de l’intelligence artificielle organise, en partenariat avec le pôle de compétitivité Aerospace Valley et le projet Aniti, un webinaire le 9 mars, sur la thématique : « Intelligence artificielle : les femmes aussi ! » Comment construire une intelligence artificielle inclusive et non sexiste ? Comment augmenter le nombre de femmes dans les secteurs du numérique et de l’IA ? Comment utiliser la technologie pour réduire les biais et stéréotypes de genre ?

Voilà les questions au cœur des échanges animés par Emmanuelle Durand-Rodriguez, journaliste. Les invitées sont Sihame Aarab, data scientist, cheffe de produit chez Microsoft, Céline Castets-Renard, professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Marjorie Allain-Moulet, responsable innovation IA et pour le groupe de défense et sécurité CS Group, et Flora Vincent, autrice de « L’intelligence artificielle, pas sans elles ! » et cofondatrice de l’association de vulgarisation scientifique Wax Science.

Le webinaire est proposé dans le cadre de la semaine « Les femmes scientifiques sortent de l’ombre » du CNRS Occitanie.

Inscription ouverte en ligne.

Webinaire de Toulouse is AI, le 9 mars 2021, de 16 heures à 17 h15