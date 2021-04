La Technopole de Castres-Mazamet organise, le mardi 4 mai à 10 heures, un webinaire sur les bonnes pratiques en termes de propriété intellectuelle. L’événement a été organisé en collaboration avec l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) et le cabinet toulousain Barre Laforgue, spécialisé dans le conseil sur la propriété industrielle, les brevets et les marques. Seront abordés les bons réflexes à adopter lors du démarrage d’un projet et les outils pour protéger ses créations.

Stéphane Verdure, responsable du bureau de Toulouse du cabinet Barre Laforgue, Élodie Vitrac et Elsa Oelhoffen, chargées d’affaires au sein de l’Inpi, interviendront lors de cette soirée. Le webinaire sera diffusé en direct via la plateforme Zoom. Inscription gratuite mais obligatoire.

Des rendez-vous individuels et confidentiels seront proposés entre 14 et 17 heures, ce même jour, pour les entreprises et porteurs de projet le souhaitant. Pour s’inscrire à ces rendez-vous, contactez par mail : alexandre.poveda@castres-mazamet.com

Webinaire sur la propriété intellectuelle, le mardi 4 mai 2021, de 10 heures à midi.