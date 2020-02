Depuis Toulouse, une action collective lancée contre le compteur Linky

L’union fait la force ! C’est pour lutter à armes égales avec Enedis, la filiale d’EDF chargée d’installer les décriés compteurs Linky, que deux avocats installés à Toulouse lancent une action collective pour faire respecter le refus du compteur intelligent. Grâce à leur plateforme d’action pour les citoyens sur Internet, MySmartCab, ils ont recueilli plus de 12.000 signatures depuis le mois de novembre pour une pétition contre Linky. Les robes noires ont alors mis en demeure Enedis de retirer les compteurs déjà installés ou de ne pas les poser chez ceux qui le refusent.

« Comme la réponse d’Enedis n’a pas été satisfaisante après la pétition, nous entrons dans une nouvelle phase », souligne l’avocat Christophe Lèguevaques. « Après un sondage des signataires, nous estimons que 10.000 personnes pourraient rejoindre cette action collective qui sera la plus grande de France. Une souscription en ligne est lancée jusqu’au 31 mars, au prix de 8,20 euros par mois, soit le prix d’un café par semaine, pour ceux qui voudraient se lancer ».

Procédure lancée en juin

Pour s’opposer à la pose de ce compteur, les avocats pointent notamment la collecte des données personnelles, le risque d’incendie et l’influence des ondes sur la santé. « De plus en plus d’appareils sont connectés, c’est un tas d’informations en plus que la simple consommation d’énergie », assure Arnaud Durand, le second avocat menant l’action collective. « Une fois qu’elles sont décryptées, ils ont accès à des données protégées par la loi et peuvent les revendre à un tiers pour connaître les habitudes de consommation du foyer ».

Avec cette action collective, qui devrait être lancé en juin, les deux avocats veulent dénoncer « les méthodes agressives d’Enedis » et demander le respect du refus du consommateur, et au besoin de retirer un Linky déjà installé, mais également une indemnisation du préjudice moral à hauteur de 5000 euros par requérant. En attendant le lancement de la procédure, de nombreux tribunaux comme Toulouse, Foix, Bordeaux ou Tours restent actuellement saisis en référé par des collectifs citoyens contre le compteur intelligent. Actuellement, 24 millions de foyers en France sont équipés de Linky.

Julie Rimbert

Sur la photo : les très décriés compteurs Linky. Crédits : Enedis - DR.