Covid-19. Une action collective lancée depuis Toulouse pour forcer les assureurs à négocier

Après le Levothyrox et Linky, c’est aux assureurs que s’attaque l’avocat toulousain Christophe Leguevaques en lançant une action collective pour prendre en charge les pertes d’exploitation des restaurateurs et commerçants suite à la crise sanitaire. L’idée est de réunir le plus de professionnels sur la plateforme www.rassureznous.fr afin d’établir un rapport de force avec les assureurs et les amener à la table des négociations.

« Nous nous adressons aux professionnels qui ont dû fermer comme les cafés, hôtels, restaurants, les entreprises du spectacle, de l’événementiel mais aussi toutes les entreprises ayant fait l’objet d’une fermeture administrative en application de la loi d’urgence sanitaire », précise Christophe Leguevaques. « Cela s’adresse aussi à tous les professionnels qui ont été placés dans l’impossibilité d’exercer pleinement leur activité, comme les ostéopathes ou les kinés, qui n’ont pas pu voir leurs patients qui appliquaient le confinement ».

Les professionnels intéressés peuvent s’inscrire jusqu’au 30 juin sur la plateforme et leurs contrats d’assurance seront examinés par des spécialistes du droit.

J.R