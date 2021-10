La direction régionale de la Banque de France en Occitanie et la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Toulouse organisent, le 12 octobre à 18 heures, une conférence nommée : « Quels moyens de paiement pour demain ? ». Celle-ci s’inscrit dans le cadre des échanges autour de l’actualité “Les 6 à 8 de l’Économie et de la Finance”.

Interviendront Claudine Hurman, directrice des infrastructures, innovation et paiements à la Banque de France, Anton Bielakoff, directeur général de la société Lyra, spécialisée dans le paiement sécurisé pour le commerce en ligne et en magasin et Frantz Waze, directeur général de la Banque Edel.

L’événement pourra être suivi en présentiel mais aussi par le biais de la visio. Inscriptions ouvertes.

Conférence le mardi 12 octobre 2021 de 18 à 21 heures.En présentiel à la Salle Gaston Doumergue de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Toulouse 31, 2 rue d’Alsace Lorraine à Toulouse.