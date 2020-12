Une édition 100 % digitale réussie pour le Forum international de la robotique agricole

Pour sa 5e édition, le Forum international de la robotique agricole (Fira) de Toulouse a été organisé entièrement en format virtuel, du 8 au 10 décembre derniers. 1500 participants et 85 intervenants se sont connectés, depuis plus de soixante-dix pays, autour d’une zone expo virtuelle, de trois salles de conférences et d’un outil de networking facilitant les échanges. Une plateforme accessible aux participants jusqu’en juin 2021. Cette année marque également un tournant, avec une participation accrue des agriculteurs et producteurs : ils étaient en effet 30% à se connecter (contre 15% en 2019). Preuve de l’intérêt grandissant pour la robotisation des modes de production pour ces hommes et femmes de terrain.

Les démos de robots, tournées en exclusivité pour le Fira, ont particulièrement attiré les spectateurs, avec un total de 5613 vues à ce jour. Quinze constructeurs ont ainsi pu commenter en direct les fonctionnalités de leurs machines autonomes. Ces sessions ont toutes été enregistrées et sont actuellement disponibles en replay, et ce jusqu’en juin 2021, sur la plateforme du Fira 2020

Les organisateurs du Fira ont par ailleurs décidé de proposer une nouvelle formule pour l’an prochain. Le forum optera normalement pour un format hybride, mêlant présentiel, avec des sessions plénières, un espace d’exposition et des RDV d’affaires, et virtuel, comme en 2020, pour permettre au plus grand nombre de prendre part aux débats et présenter leurs innovations en termes de robotique agricole. Le rendez-vous est déjà fixé, du 7 au 9 décembre 2021.